"Кому-то он пригодится. Он был футболистом высокого уровня, играл в сборной и выступал многие годы на хорошем уровне. Последнее время были недопонимания с ЦСКА, "Зенитом". Туда он пришёл не в лучшей форме. В другой команде у него может получиться. "Химки" набирают старичков. Он может быть полезен", - заявил Булыкин.
Санкт-петербургский "Зенит" расторг контракт с защитником Марио Фернандесом 23-го июля. По данным СМИ, причиной прекращения сотрудничества игрока с клубом является плохая форма футболиста. В летнее трансферное окно "Зенит" усилил позицию правого защитника воспитанником "Краснодара" Сергеем Волковым.
Марио Фернандес перешел в "Зенит" из бразильского "Интернасьонала" летом прошлого года. Ранее бразилец провел 10 лет в составе московского ЦСКА (2012-2022). Кроме того, на счету Фернандеса 33 матча в составе сборной России, за которую он забил 5 голов.
По итогам прошлого сезона подмосковные "Химки" одержали победу в Первой лиге и квалифицировались в РПЛ. Среди прочих, состав команды в летнее трансферное окно пополнили: форвард Антон Заболотный (ЦСКА, 33 года), а также полузащитники Артур Юсупов ("Сочи", 34 года) и Денис Глушаков ("Урарту", 37 лет).
Источник: LegalBet
Булыкин: Марио Фернандес может быть полезен "Химкам", они набирают старичков
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мыслями о будущей карьере защитника Марио Фернандеса, который покинул "Зенит".
Фото: официальный сайт РФС