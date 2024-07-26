Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
18:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Балтика
20:15
УфаНе начат

Милонов - о Дзюбе в Госдуме: не надо. У нас что, стоянка ржавых кораблей?

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Депутат Госдумы России Виталий Милонов оценил перспективы экс-форварда "Локомотива" Артема Дзюбы занять одно из кресел в законодательном органе.
Фото: РИА Новости
"А зачем? А что у нас тут, извините меня, стоянка ржавых кораблей, что ли? Не надо. Мы таких не берем. Дзюба стал жертвой своего тщеславия и гордыни. Возможно, он сможет перейти на тренерскую работу, помощником. Артема мы знаем как хорошего футболиста, ему есть, чем поделиться. Какой-нибудь клуб не из Петербурга, мечтающий закатать один гол "Зениту" против пяти пропущенных, может его взять", - заявил Милонов.

Экс-форвард сборной России Артем Дзюба находится без клуба с июня 2024-го года. Срок его контракта с московским "Локомотивом" подошел к концу по завершении прошлого сезона. До периода в "Локомотиве" Дзюба выступал в составе турецкого "Адана Демирспор", а также в "Зените", "Спартаке", тульском "Арсенале", "Ростове" и "Томи".

На счету 35-летнего форварда 55 матчей в составе национальной сборной России. В них Дзюба отметился 30-ю голами.

Источник: "РБ Спорт"

Виталий Милонов Артем Дзюба Локомотив Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится