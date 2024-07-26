"А зачем? А что у нас тут, извините меня, стоянка ржавых кораблей, что ли? Не надо. Мы таких не берем. Дзюба стал жертвой своего тщеславия и гордыни. Возможно, он сможет перейти на тренерскую работу, помощником. Артема мы знаем как хорошего футболиста, ему есть, чем поделиться. Какой-нибудь клуб не из Петербурга, мечтающий закатать один гол "Зениту" против пяти пропущенных, может его взять", - заявил Милонов.
Экс-форвард сборной России Артем Дзюба находится без клуба с июня 2024-го года. Срок его контракта с московским "Локомотивом" подошел к концу по завершении прошлого сезона. До периода в "Локомотиве" Дзюба выступал в составе турецкого "Адана Демирспор", а также в "Зените", "Спартаке", тульском "Арсенале", "Ростове" и "Томи".
На счету 35-летнего форварда 55 матчей в составе национальной сборной России. В них Дзюба отметился 30-ю голами.
Источник: "РБ Спорт"
Милонов - о Дзюбе в Госдуме: не надо. У нас что, стоянка ржавых кораблей?
Депутат Госдумы России Виталий Милонов оценил перспективы экс-форварда "Локомотива" Артема Дзюбы занять одно из кресел в законодательном органе.
Фото: РИА Новости