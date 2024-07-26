"Понятно, что претендент на титул номер один - "Зенит". По "Спартаку" есть сомнения. Скорее, "Динамо" может повторить успех предыдущего розыгрыша. Наверное, это одна из самых хорошо укомплектованных команд после "Зенита". У бело-голубых глубина состава лучше, чем у "Спартака". На длинной дистанции важно иметь хорошую обойму", - заявил Ташуев.
Московское "Динамо" было в числе претендентов на победу в РПЛ в минувшем сезоне до последнего тура. В заключительном матче сезона бело-голубые уступили на выезде "Краснодару" и опустились на 3-е место в таблице, отстав от завоевавшего "золото" "Зенита" на 1 очко. Единственным новичком "Динамо" в летнее трансферное окно остается голкипер Андрей Лунев, перешедший бесплатно из "Карабаха".
Московский "Спартак", в свою очередь, начал новый сезон под руководством нового главного тренера. Команду возглавил сербский специалист Деян Станкович. Состав команды пополнили бразильский форвард Виллиан Жозе из "Бетиса" и аргентинский полузащитник Эсекьель Барко из "Ривер Плейта". Суммарно на обоих футболистов было потрачено 16 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Ташуев: глубина состава "Динамо" лучше, чем у "Спартака". Важно иметь хорошую обойму
Российский тренер Сергей Ташуев поделился ожиданиями от выступлений московских "Спартака" и "Динамо" в сезоне 2024/25.
Фото: официальный сайт "Спартака"