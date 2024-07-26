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Бразилец Исмаэль Силва вернется в "Ахмат". Его заявят в понедельник

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Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев рассказал о возвращении в клуб бразильского полузащитника Исмаэля Силвы.
Фото: официальный сайт "Ротора"
"Исмаэль Силва в понедельник будет заявлен за "Ахмат". Он улетал, чтобы оформить разрешение на рабочую визу. Контракт с ним подписан на 2 года", - цитирует Газзаева Sport24.

Исмаэль Силва является свободным агентом с февраля 2023-го года. В составе "Ахмата" Силва выступал с августа 2017-го года до июля 2021-го. Из "Ахмата" он перешел в клуб "Аль-Файсали" из Саудовской Аравии. Всего на счету Исмаэля Силвы 108 матчей в РПЛ. В них бразилец отметился 7-ю голами и 16-ю результативными передачами.

Ахмат Исмаэль Силва Российские трансферы Руслан Газзаев
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