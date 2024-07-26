- Видно, что все судьи — профессионалы, лига отличается высочайшим уровнем работы арбитров. Понятное дело, что в футболе могут происходить ошибки в ту или иную сторону. Все судьи — живые люди. Иногда они правильно расценивают эпизоды, иногда ошибаются, как все футболисты.
Бразильский защитник Мойзес перебрался в чемпионат России в августе 2022 года. В его активе 49 матчей в российской Премьер-лиге, в которых футболист отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также игрок провел 21 встречу в Кубке России и оформил в них 1+1 по системе гол плюс пас.
"Армейцы" стартовали с ничьи в новом сезоне чемпионата страны, сыграв в гостях 0:0 с "Ростовом". В рамках второго тура ЦСКА на выезде сразится с "Пари НН".
Источник: Metaratings
Защитник ЦСКА Мойзес: РПЛ отличается высочайшим уровнем работы арбитров
Защитник московского ЦСКА Мойзес Барбоза высоко оценил судейство в чемпионате России.
Фото: "Матч ТВ"