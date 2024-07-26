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Наумов: "Динамо" имеет определенное преимущество над "Локомотивом"

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Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о предстоящем матче 2-го тура РПЛ между "Динамо" и "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"
"Думаю, что по состоянию на сегодняшний день "Динамо" имеет определенное преимущество: более стабильный состав, более отлаженная игра. "Локомотиву" придется очень трудно", - цитирует Наумова "Матч ТВ".

Сегодня, 27-го июля, московское "Динамо" примет на своем поле "Локомотив" в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре бело-голубые одержали домашнюю победу над воронежским "Факелом" со счётом 3:1, а подопечные Михаила Галактионова победили тольяттинский "Акрон" на "РЖД Арене" со счётом 3:2.

По итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 56-ю очками, "железнодорожники" расположились на четвертой строчке с 53-мя очкам.

Николай Наумов Динамо Локомотив
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