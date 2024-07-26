По информации источника, московские "Локомотив" и ЦСКА интересовались возможностью приобретения нападающего "Ростова" Егора Голенкова. Клубы взяли паузу в переговорах после того, как узнали стоимость игрока.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Ростов" хочет получить не менее 8-ми миллионов евро за нападающего Егора Голенкова. Всего на счету форварда 90 матчей за южан во всех турнирах, 18 забитых мячей и 11 результативных передач, ранее нападающий выступал за самарские "Крылья Советов". Рыночная стоимость 25-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2026 года.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": нападающим "Ростова" Голенковым интересовались "Локомотив" и ЦСКА
Фото: ФК "Ростов"