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"РБ Спорт": нападающим "Ростова" Голенковым интересовались "Локомотив" и ЦСКА

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Московский "Локомотив" и ЦСКА проявляли интерес к нападающему "Ростова" Егору Голенкову.
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, московские "Локомотив" и ЦСКА интересовались возможностью приобретения нападающего "Ростова" Егора Голенкова. Клубы взяли паузу в переговорах после того, как узнали стоимость игрока.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Ростов" хочет получить не менее 8-ми миллионов евро за нападающего Егора Голенкова. Всего на счету форварда 90 матчей за южан во всех турнирах, 18 забитых мячей и 11 результативных передач, ранее нападающий выступал за самарские "Крылья Советов". Рыночная стоимость 25-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2026 года.

Источник: "РБ Спорт".

Ростов Егор Голенков Локомотив ЦСКА Российские трансферы
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