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Силкин: "Локомотив" играл не хуже "Динамо", и моментов создал даже больше

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Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал московское дерби во 2-м туре РПЛ между бело-голубыми и "Локомотивом" (3:1).
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив" играл не хуже, и моментов создал даже больше. Но сам факт, что в таком режиме команда набирает очки - это хорошо. Время покажет, как долго это будет продолжаться", - сказал Силкин.

Встреча "Динамо" и "Локомотива" прошла в минувшую субботу на домашнем стадионе динамовцев "ВТБ Арена", хозяева поля одержали победу со счетом 3:1. Украшением матча стал гол из-за пределов штрафной динамовца Луки Гагнидзе, также в составе бело-голубых мячи забили 19-летний защитник Милан Майсторович и нападающий Муми Нгамалё. За "железнодорожников" отличился новичок команды форвард Дмитрий Воробьев, перешедший в московский клуб из "Оренбурга".

В третьем туре РПЛ "Динамо" сыграет в гостях с тольяттинским "Акроном", а "Локомотив" проведет матч в Грозном с "Ахматом".

Источник: "Спорт Экспресс"

Сергей Силкин Локомотив Динамо
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