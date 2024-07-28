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Личка: молодые игроки должны пахать на поле. Если не хочешь - иди работать в "Пятерочку"

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Главный тренер "Динамо" через СМИ обратился к молодым игрокам команды, мотивируя их к большей работоспособности на поле.
Фото: ФК "Динамо"
"Я сказал игрокам, что не пущу их на базу, если не будут выкладываться в игре. Молодые игроки должны пахать и отдавать все на поле. Если ты не хочешь - пожалуйста, иди работать в "Пятерочку". Но и там тоже тяжелая работа", - заявил Личка.

Московское дерби между "Динамо"и "Локомотивом" прошло в минувшую субботу на домашнем стадионе динамовцев, матч завершился победой хозяев со счетом 3:1. После игры главный тренер бело-голубых Марцел Личка сдержанно прокомментировал результат, обратив внимание, что "железнодорожники" могли сами забить три гола. В составе "Динамо" отличились Лука Гагнидзе, 19-летний сербский защитник Милан Майсторович и нападающий Муми Нгамалё, за "Локомотив" единственный мяч с передачи Сергея Пиняева забил Дмитрий Воробьев.

В третьем туре московское "Динамо" сыграет в гостях с "Акроном", а "Локомотив" отправится в Грозный на матч с "Ахматом".

Источник: "Газета.ru"

Марцел Личка Динамо Локомотив
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