"Нужно продолжать оставаться спокойными. Сезон длинный, мы только в начале пути. Мы проделали хорошую работу летом. В предыдущем матче против "Динамо" мы заслуживали выиграть. В первом тайме мы выглядели убедительно. Во втором тайме "Спартак" продемонстрировал атакующие характеристики и победа ушла от нас", - цитирует Веру Metaratings.
Сегодня, 28-го июля, подмосковные "Химки" на своем поле уступили московскому "Спартаку" во 2-м туре РПЛ со счётом 1:3, забитыми мячами отличились: Барко, Угальде, Бабич и Магомедов. В 1-м туре подмосковный клуб сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" - 1:1, игроки "Химок" не реализовали два удара с одиннадцатиметровой отметки.
Полузащитник Лукас Вера перешел в "Химки" из "Оренбурга" этим летом за 1 миллион евро и подписал контракт до лета 2026 года. В прошлом сезоне аргентинец провел за оренбуржцев во всех турнирах 30 матчей и отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами.
Полузащитник "Химок" Вера: сезон длинный, мы только в начале пути
Полузащитник "Химок" Лукас Вера высказался о матче 2-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:3).
Фото: ФК "Химки"