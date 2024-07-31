"Спартак" и "Ференцварош" договорились между собой? Кажется, теперь это действительно так", - цитирует слова агента "Евро-Футбол.ру".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" окончательно перехватил Маркиньоса у "Локомотива", предложив тому зарплату 1,2 млн евро в год.
Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 4 млн евро.
Агент Маркиньоса подтвердил договоренность "Ференцвароша" со "Спартаком" по поводу трансфера
Футбольный агент Тьяго Реджани, представляющий интересы игрока "Ференцвароша" Маркиньоса, высказался по поводу слухов о переходе своего клиента в "Спартак".
Фото: ФК "Ференцварош"