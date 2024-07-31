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Агент Маркиньоса подтвердил договоренность "Ференцвароша" со "Спартаком" по поводу трансфера

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Футбольный агент Тьяго Реджани, представляющий интересы игрока "Ференцвароша" Маркиньоса, высказался по поводу слухов о переходе своего клиента в "Спартак".

Фото: ФК "Ференцварош"
"Спартак" и "Ференцварош" договорились между собой? Кажется, теперь это действительно так", - цитирует слова агента "Евро-Футбол.ру".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" окончательно перехватил Маркиньоса у "Локомотива", предложив тому зарплату 1,2 млн евро в год.

Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 4 млн евро.

Маркиньос Спартак Ференцварош Российские трансферы
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