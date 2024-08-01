"Спартак" близок к заключению контракта с бразильским вингером "Ференцвароша" Маркиньосом. По словам агента футболиста Тиаго Реджиани, есть большая вероятность того, что сделка состоится. Кроме того, агент подтвердил информацию о том, что сначала "Спартак" был ближе к трансферу, потом его начал опережать "Локомотив", а затем фаворитом в борьбе за игрока вновь стал "Спартак".
Ранее СМИ сообщали о том, что красно-белые смогли получить согласие Маркиньоса на переход, предложив ему контракт с зарплатой 1.2 миллиона евро за сезон. 24-летний вингер выступает за "Ференцварош" с февраля 2022-го года. За его трансфер венгерский клуб заплатил болгарскому "Ботеву" 1.65 миллиона евро.
Источник: "СЭ".
Агент Маркиньоса подтвердил, что "Спартак" перехватил игрока у "Локомотива"
Тиаго Реджиани, агент вингера "Ференцвароша" Маркиньоса, подтвердил скорый переход своего клиента в московский "Спартак".
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