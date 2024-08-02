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"СЭ": вратарь "Динамо" Лещук не полетел в Самару на матч с "Акроном"

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По информации СМИ, вратарь московского "Динамо" Лещук не полетел в Самару на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги с "Акроном".
Фото: ФК "Динамо"
Сообщается, что 28-летний вратарь в матче Кубка России против московского "Спартака" получил небольшое повреждение мышц бедра. Восстановление после этой травмы продлится около недели. Поэтому в ближайшем матче против тольяттинского "Акрона", который состоится 3 августа, Лещук помочь бело-голубым не сможет.

Игорь Лещук является воспитанником "Динамо", всю карьеру проводит в структуре московского клуба. Действующее соглашение между 28-летним вратарём и бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2028 года.

Источник: "СЭ"

Игорь Лещук Динамо Акрон Чемпионат России ПЛ
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