Сообщается, что 28-летний вратарь в матче Кубка России против московского "Спартака" получил небольшое повреждение мышц бедра. Восстановление после этой травмы продлится около недели. Поэтому в ближайшем матче против тольяттинского "Акрона", который состоится 3 августа, Лещук помочь бело-голубым не сможет.
Игорь Лещук является воспитанником "Динамо", всю карьеру проводит в структуре московского клуба. Действующее соглашение между 28-летним вратарём и бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2028 года.
Источник: "СЭ"
"СЭ": вратарь "Динамо" Лещук не полетел в Самару на матч с "Акроном"
По информации СМИ, вратарь московского "Динамо" Лещук не полетел в Самару на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги с "Акроном".
Фото: ФК "Динамо"