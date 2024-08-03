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Ханкич: в Ростове я чувствую себя в безопасности

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Боснийский вратарь "Ростова" Хидайет Ханкич высказался по поводу того, чувствует ли он себя в безопасности.
Фото: ФК "Ростов"
"Я всегда смотрю на Россию и людей здесь иначе, чем остальные. В Ростове я чувствую себя в безопасности больше, чем в Австрии, даже когда тренируюсь допоздна", - цитирует слова Ханкича "Матч ТВ".

Напомним, что боснийский вратарь перешел в "Ростов" 1 июля, подписав контракт с клубом на 2 года. Ранее Ханкич выступал за такие команды как "Ботев", "Ботошани", "Ваккер", "Блау-Вайсс", "Аустрия" и "Млада-Болеслав".

Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 750 тысяч евро.

Хидайет Ханкич Ростов Чемпионат России ПЛ
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