"Спартак" выиграл последние два матча. Проиграли "Оренбургу", возможно, из-за давления, с "Динамо" команда сыграла более собрано. Сейчас побеждают и дай бог, чтобы так же пошло. Как связи наиграются, тогда можно сказать о стабильной игре. В "Спартаке" задача только одна: бороться за чемпионское звание", - заявил Гаврилов.
Московский "Спартак" потерпел поражение в первом официальном матче под руководством нового главного тренера Деяна Станковича. В матче 1-го тура РПЛ красно-белые уступили "Оренбургу" (0:2). В следующем туре подопечные Станковича переиграли на выезде "Химки" (3:1), а в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ в Кубке России - победили в дерби "Динамо" (3:0).
Соперником "Спартака" в 3-м туре РПЛ станет самарский клуб "Крылья Советов". Игра пройдет в Москве 5-го августа и будет завершать программу 3-го тура чемпионата. После 2-х сыгранных матчей в активе самарцев 0 очков. Команда располагается на последнем месте в таблице.
Источник: Metaratings
Гаврилов: задача в "Спартаке" только одна - бороться за чемпионское звание
Экс-игрок "Спартака" Юрий Гаврилов высказался об игре красно-белых на старте сезона 2024/25.
Фото: РИА Новости