"Краснодар" без Кордобы - это другая команда. Такое впечатление, что ещё пара таких игр, и будут смотреть уже посерьёзнее тренера. Непонятно будущее Сперцяна: уедет или нет. Пока что команда очень тяжело входит в сезон. Если так же будут играть, в течение сезона много тренеров сменят", - заявил Алесей Сафонов.
В первым двух турах Премьер-лиги "Краснодар" набрал 2 очка, сыграв вничью с "Ахматом" (1:1) и махачкалинским "Динамо". Ранее "горожане" уступили "Зениту" (2:4) в матче за Суперкубок страны. Первую победу подопечные Мурада Мусаева завоевали в 4-м матче сезона. Игра 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА завершилась минимальной победой (1:0).
Мурад Мусаев возглавляет "Краснодар" с марта 2024-го года. Прошлый сезон под его управлением команда завершила на 2-й строчке в итоговой таблице РПЛ. Недавно со специалистом был продлен контракт до лета 2026-го года.
Источник: Metaratings
Агент Сафонов: если "Краснодар" продолжит так играть, за сезон много тренеров сменят
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался об игре "Краснодара" на старте сезона.
Фото: официальный сайт "Краснодара"