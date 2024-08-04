Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
ЦСКА
5 - 1 5 1
ОренбургЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
Краснодар2 тайм
Ахмат
20:30
ЛокомотивНе начат
Динамо Мх
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Шинник
0 - 2 0 2
Сочи2 тайм
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Ротор1 тайм
Родина
20:00
КАМАЗНе начат

Билялетдинов: "Локомотиву" нужны приобретения в каждую линию

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о московском "Локомотиве".
Фото: GETTY IMAGES
"Локомотиву" нужны приобретения. Не знаю, в какой возрастной категории, но нужны люди с опытом и хорошей мотивацией. Но их приобрести не так просто. Всегда смотришь как тренер, хочется сказать, что нужны игроки в каждую линию, даже вратарскую назвать можно", - цитирует Билялетдинова LegalBet.

В летнее трансферное окно московский "Локомотив" на правах свободных агентов покинули: голкиперы Маринато Гильерме и Даниил Худяков, защитники Станислав Магкеев и Дмитрий Рыбчинский, полузащитники Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов, а также нападающий Артем Дзюба. "Железнодорожники" приобрели форварда Дмитрия Воробьева из "Оренбурга".

После 2-х сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 3-мя очками. Сегодня, 4-го августа, "Локомотив" сыграет на выезде с грозненским "Ахматом" в матче 3-го тура РПЛ, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Локомотив Российские трансферы Ринат Билялетдинов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится