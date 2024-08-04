"Локомотиву" нужны приобретения. Не знаю, в какой возрастной категории, но нужны люди с опытом и хорошей мотивацией. Но их приобрести не так просто. Всегда смотришь как тренер, хочется сказать, что нужны игроки в каждую линию, даже вратарскую назвать можно", - цитирует Билялетдинова LegalBet.
В летнее трансферное окно московский "Локомотив" на правах свободных агентов покинули: голкиперы Маринато Гильерме и Даниил Худяков, защитники Станислав Магкеев и Дмитрий Рыбчинский, полузащитники Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов, а также нападающий Артем Дзюба. "Железнодорожники" приобрели форварда Дмитрия Воробьева из "Оренбурга".
После 2-х сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 3-мя очками. Сегодня, 4-го августа, "Локомотив" сыграет на выезде с грозненским "Ахматом" в матче 3-го тура РПЛ, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
Билялетдинов: "Локомотиву" нужны приобретения в каждую линию
Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о московском "Локомотиве".
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