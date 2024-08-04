"Вот смотрите: Артига пришел, в команде есть Заболотный. Он что, должен взять еще кого-то старше Антона? Даже если бы я был агентом Дзюбы, я бы сказал: "Артем, как можно идти в "Химки", когда там уже подписан Заболотный?". (...) Я разговаривал с агентом Дзюбы и сказал, что нет смысла туда идти. Дело не в личности Артема и том, токсичный он или нет. Я, наоборот, к нему очень хорошо отношусь, и я, как никто, всегда был за Дзюбу", - сказал Селюк.
В Telegram-канале журналиста Ивана Карпова появился пост о том, что якобы переходу Дзюбы в "Химки" помешал агент Дмитрий Селюк. В сообщении говорится, что агент якобы настроил главного тренера "Химок" Франка Артигу против 35-летнего футболиста. Предприниматель, инвестирующий в подмосковный клуб, заявил о своем желании видеть Артема в команде, но уточнил, что окончательное решение будет принимать главный тренер.
Нападающий Артем Дзюба в настоящее время пребывает в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с московским "Локомотивом". В своем комментарии прессе 35-летний форвард заявлял, что находится в хорошей физической форме и проводит индивидуальные тренировки. Ещё до завершения сезона-2023/24 игрока сватали в китайский клуб "Шанхай Шэньхуа", которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий.
Источник: "Спорт Экспресс"
Селюк: разговаривал с агентом Дзюбы и сказал, что нет смысла идти в "Химки". Дело не в том, токсичный он или нет
Футбольный агент Дмитрий Селюк объяснил, почему против перехода нападающего Артема Дзюбы в подмосковные "Химки".
Фото: ФК "Локомотив"