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Источник: ЦСКА официально объявит о продлении контракта с защитником Рошей

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ЦСКА в ближайшее время объявит о продлении контракта с 29-летним бразильским защитником Виллианом Рошей.
Фото: ЦСКА
По информации источника, армейский клуб официальном объявит о продлении трудового соглашения с защитником в ближайшие два-три дня. В конце прошлого сезона клуб сделал предложение игроку, но оно его не устроило. Теперь стороны пришли к компромиссу.

В сезоне-2023/24 Виллиан Роша провел за армейцев 36 матчей, в которых отметился одним голом и двумя голевыми передачами. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги бразилец принял участие в четырех матчах во всех турнирах и сделал два ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Источник: "РБ Спорт"

ЦСКА Виллиан Роша
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