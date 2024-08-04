По информации источника, армейский клуб официальном объявит о продлении трудового соглашения с защитником в ближайшие два-три дня. В конце прошлого сезона клуб сделал предложение игроку, но оно его не устроило. Теперь стороны пришли к компромиссу.
В сезоне-2023/24 Виллиан Роша провел за армейцев 36 матчей, в которых отметился одним голом и двумя голевыми передачами. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги бразилец принял участие в четырех матчах во всех турнирах и сделал два ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: ЦСКА официально объявит о продлении контракта с защитником Рошей
ЦСКА в ближайшее время объявит о продлении контракта с 29-летним бразильским защитником Виллианом Рошей.
Фото: ЦСКА