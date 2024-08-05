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Лукас Вера - о трансфере из "Оренбурга" в "Химки": личная заинтересованность тренера сыграла определяющую роль

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Полузащитник Лукас Вера рассказал, почему принял решение перейти в подмосковные "Химки" из "Оренбурга".
Фото: официальный сайт "Химок"
"На каникулах мне позвонил Франк Артига и сказал, что хотел бы видеть меня в своей команде. У нас состоялось несколько разговоров, и в конце концов он убедил меня перейти в "Химки". Личная заинтересованность главного тренера сыграла определяющую роль в моём выборе", - заявил Вера.

Аргентинский полузащитник Лукас Вера перебрался из "Оренубрга" в "Химки" в летнее трансферное окно. По сообщениям СМИ, сумма трансфера составила 1 миллион евро. Ранее интерес к игроку приписывали московскому "Локомотиву", "Железнодорожники", однако, не смогли договориться с "Оренбургом".

На старте сезона Лукас Вера провел в составе "Химок" 3 матча. На счету опорника 1 забитый мяч. Контракт аргентинца с подмосковным клубом рассчитан до лета 2026-го года.

Источник: "Чемпионат"

Лукас Вера Химки Оренбург Российские трансферы
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