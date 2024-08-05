"Если рассматривать как трамплин, то было бы неплохо. Но в России можно поддерживать хорошую форму, если останется. До старта Лиги Наций остался месяц, ему надо набрать хорошую форму в "Краснодаре". В "Лансе" то же самое будет, думаю. Всё зависит от него", - заявил Березовский.
Ранее появилась информация об интересе к полузащитнику "Краснодара" и сборной Армении Эдуарду Сперцяну со стороны "Ланса" из французской Лиги 1. По данным СМИ, запрос "горожан" составляет 18 миллионов евро. "Ланс", однако, не готов расставаться с такой суммой. Весной ходили слухи об интересе к Сперцяну со стороны дортмундской "Боруссии" и испанской "Жироны".
Лига Наций УЕФА стартует осенью 2024-го года. Сборная Армении встретится 7-го сентября со сборной Латвии. 10-го сентября состоится матч между сборными Армении и Северной Македонии. Всего на счету Сперцяна 27 матчей и 4 гола в составе национальной команды.
Источник: "Metaratings"
Березовский - о возможном переходе Сперцяна в "Ланс": если рассматривать как трамплин, то было бы неплохо
Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский прокомментировал интерес к полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну со стороны французского "Ланса".
Фото: официальный сайт "Краснодара"