"Чемпионат России сильный, да, он чем-то похож по уровню на МЛС. И там, и здесь есть очень хорошие, сильные команды", - цитирует Барко "Советский Спорт".
Эсекьель Барко перебрался в "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейта" в летнее трансферное окно. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 14 миллионов евро. С самим игроком был заключен контракт до лета 2027-го года.
В первых двух матчах за "Спартак" в РПЛ Барко оформил 1+2 по системе гол+пас. С января 2018-го года по январь 2022-го аргентинец выступал в МЛС в составе "Атланты Юнайтед". Этим летом состав "Атланты" пополнил полузащитник сборной России Алексей Миранчук.
Новичок "Спартака" Барко: чемпионат России чем-то похож на МЛС. Здесь тоже есть сильные команды
Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко сравнил уровень команд в РПЛ с американской МЛС.
Фото: официальный сайт "Спартака"