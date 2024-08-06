"Да, я частенько исполняю штрафные. Мне это нравится, у меня неплохо получается. Обидно, что мяч попал в штангу", - цитирует Барко "Матч ТВ".
Эсекьель Барко перешел в "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейта" за 14 миллионов евро. В дебютном матче за красно-белых, во 2-м туре РПЛ против "Химок" (3:1), Барко забил свой первый мяч в России прямым ударом со штрафного. В матче 3-го тура с "Крыльями Советов" после удара аргентинца со штрафного, мяч попал в штангу.
Всего на счету Эсекьеля Барко 1+2 по системе гол+пас в первых двух матчах за "Спартак" в Премьер-лиге. В 4-м туре чемпионата красно-белые примут на своем поле "Ахмат".
Новичок "Спартака" Барко: я частенько исполняю штрафные, у меня неплохо получается
Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко высказался о своем исполнении стандартов после матча 3-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (3:0).
Фото: официальный сайт "Спартака"