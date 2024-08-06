"По матчу с "Крыльями Советов" в работе Станковича в "Спартаке" виден прогресс. Но для команды будут проверкой матчи с топ-клубами. Потому что "Спартак" уступил "Оренбургу" на выезде, а кроме кубковой игры с "Динамо", где был неосновной состав, не было серьёзных встреч", - сказал Гранат.
В первом туре РПЛ подопечные Деяна Станковича потерпели поражение на выезде от "Оренбурга" (0:2). В следующих играх команда реабилитировалась, одержав победу над подмосковными "Химками" (3:1) и в Кубке России над московским "Динамо" (3:0). В последнем матче красно-белые взяли три очка с самарскими "Крыльями Советов" (3:0). За "Спартак" начал забивать 22-летний нападающий Манфред Угальде, который во втором круге прошлого розыгрыша РПЛ не смог забить ни одного гола. В текущем сезоне костариканский форвард забил четыре мяча. В 4-м туре спартаковцы примут на своем поле грозненский "Ахмат", который занимает 14-е место в турнирной таблице.
Источник: "Чемпионат"
Гранат: в работе Станковича в "Спартаке" виден прогресс. Но для команды будут проверкой матчи с топ-клубами
Бывший игрок сборной России Владимир Гранат после трех побед подряд оценил игру московского "Спартака" под руководством Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"