"Были и другие варианты, но я принял предложение ЦСКА. Это топ-клуб, который борется за самые высокие места, а также за трофеи. И важным фактором стал Марко Николич. Это прекрасный тренер, под руководством которого я провел отличный отрезок в "Локомотиве", - сказал Жемалетдинов.
В конце прошлого сезона у Рифата Жемалетдинова закончился контракт с московским "Локомотивом", руководство клуба не продлило трудовое соглашение. Этим летом 27-летний хавбек в качестве свободного агента перешел в ЦСКА, которым руководит Марко Николич. Напомним, сербский тренер возглавлял "Локомотив" с июня 2020 по октябрь 2021 год, он привел "железнодорожников" к победе в Кубке России и выиграл бронзовые медали российского чемпионата. На старте сезона-2024/25 ЦСКА под руководством Николича набрал 7 очков и сейчас занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "Спорт Экспресс"
Жемалетдинов рассказал, почему выбрал ЦСКА: важным фактором стал Марко Николич
Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов рассказал, почему решил перейти в армейский клуб, имея другие варианты продолжения карьеры.
Фото: ЦСКА