24-летний опорный полузащитник клуба "Горица" из чемпионата Хорватии Юрица Пршир может перейти в клуб РПЛ. Как сообщает "Чемпионат", интерес к игроку проявляет "Пари НН". По данным источника, ранее игрока пытался подписать вылетевший по итогам прошлого сезона в Первую лигу "Урал".
Сообщается, что екатеринбургскому не удалось договориться о трансфере Пршира. "Горица" попросила за своего игрока 1 миллион евро, а у "Урала" на усиление позиции в центре поля в трансферном бюджете было заложено 500 тысяч евро.
По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Юрицы Пршира составляет 2.5 миллиона евро. Срок действия его контракта с нынешним клубом составляет 2 года.
"Чемпионат": "Урал" не смог подписать полузащитника "Горицы" Юрицу Пршира. На игрока претендует "Пари НН"
Хорватский полузащитник Юрица Пршир может продолжить карьеру в России.
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