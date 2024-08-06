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Полузащитник "Оренбурга" Башич: не общаюсь с Лукасом Верой. Переход в "Химки" - его решение

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Полузащитник "Оренбурга" Иван Башич высказался о дебюте своего бывшего одноклубника Лукаса Веры в "Химках".
Фото: "Чемпионат"
"Переход в "Химки" - решение Лукаса, которое он принял сам. Зимой у него было предложение из "Локомотива", не знаю, почему не получилось. Сейчас он в "Химках". Классный игрок, очень хорошо начал. Особо не общаюсь с Верой сейчас, но это из-за языкового барьера", - заявил Башич.

Аргентинский полузащитник Лукас Вера перебрался в "Химки" из "Оренбурга" в летнее трансферное окно. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 1 миллион евро. В зимнее трансферное окно интерес к опорнику приписывали московским "Локомотиву" и "Динамо". Позже интерес столичных клубов подтверждал в интервью сам футболист.

"Оренбург", однако, отказался продавать Лукаса Веру в тот момент. Вера стал игроком "Химок" 10-го июля. Контракт с 27-летним полузащитником действует до лета 2027-го года.

Источник: "Чемпионат"

Оренбург Иван Башич Лукас Вера Химки Локомотив
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