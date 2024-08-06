"Слава - талант, по вратарским качествам он сильнее Сафонова. Никто не играет в нашем чемпионате ногами также, как это делает Тороп. Он это делает бесподобно и на самом высоком уровне. В РПЛ мало, кто так же играет на выходах. У него прекрасная организация атаки руками, он понимает развитие атаки. У Славы прекрасная реакция и нервная система. И, как знак качества, Тороп очень трудолюбив!" - поделился Овчинников.
Владислав Тороп является воспитанником московского ЦСКА. Контракт молодого вратаря с "армейцами" действует до лета 2026-го года. В текущем сезоне Тороп принял участие в 1-м матче - в первом туре группового этапа Пути РПЛ против "Краснодара" и пропустил 1 мяч.
В прошлом сезоне на счету голкипера 16 матчей за ЦСКА во всех турнирах. 11 раз Тороп защищал ворота своей команды в Кубке России и 5 раз появлялся на поле в матчах Премьер-лиги. В 6-ти матчах сезона 2023/24 Торопу удалось уйти с поля без пропущенного мяча. В ответном полуфинальном матче Кубка России против "Зенита" 15-го мая Владислав Тороп получил травму и выбыл до конца сезона.
Источник: Metaratings
Экс-тренер ЦСКА Овчинников: Тороп - талант, по вратарским качествам он сильнее Сафонова
Экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался об уровне 20-летнего голкипера "армейцев" Владислава Торопа.
Фото: официальный сайт ЦСКА