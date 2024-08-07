"Такими путями не добьёшься хорошего судейства. У арбитров будет животный страх, что их каждый раз будут допрашивать. Это что, гестапо что ли? Тогда у нас нескоро появятся замены Карасёву и Безбородову", - приводит слова Стипиди "Евро-Футбол.Ру".
Призывы проверить арбитров на полиграфе возобновились после работы судьи Яна Бобровского на матче 3-го тура РПЛ между махачкалинским "Динамо" и нижегородским "Пари НН". Его неоднозначные решения (удаление защитника бело-голубых и назначение в их ворота пенальти) оказали непосредственное влияние на исход встречи: победил "Пари НН" со счётом 1:0.
Бывший судья Стипиди - об идеи проверить арбитров на полиграфе: это что, гестапо что ли?
Бывший судья и футбольный функционер Павел Стипиди не согласился с предложением проверить арбитров на полиграфе.
Фото: "РИА Новости"