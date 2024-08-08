- Что касается отношения болельщиков "Спартака" к Соболеву, то он же не ушёл. Он делал то, что делают многие. Ему предложили, а он рассматривал вариант перехода в "Зенит". Что в этом плохого? Деньги в футболе решают всё! Забудьте о флаге и эмблеме клуба! Закончились времена, когда футболисты играли за них, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".
27-летний нападающий московского "Спартака" Александр Соболев в текущем сезоне принял участие в выездном матче 1 тура Российской премьер-лиги с "Оренбургом" (0:2), в котором вышел в стартовом составе и был заменён на 67-й минуте. В трёх следующих матчах сезона форвард не попадал в заявку на игру.
По информации СМИ, Соболев сообщил главному тренеру Деяну Станковичу о своём желании перейти в петербургский "Зенит", после чего специалист отстранил его от совместных тренировок с командой.
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Мостовой - о Соболеве, "Спартаке" и "Зените": забудьте о флаге и эмблеме клуба! Деньги в футболе решают всё!
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с застопорившимся трансфером форварда красно-белых Александра Соболева в петербургский "Зенит".
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