По информации источника, "Краснодар" рассматривал возможность подписания контракта с бывшим атакующим полузащитником московского ЦСКА Юсуфа Языджи. Однако как сообщается, 27-летний турецкий игрок не хочет возвращаться в Россию, так как у него есть варианты продолжения карьеры в Европе.
На данный момент Языджи является свободным агентом, 1 июля у него истек срок контракта с "Лиллем". В минувшем сезоне футболист провел 42 матча за французскую команду, забил 12 голов и сделал 4 ассиста.
Источник: Legalbet
"Краснодар" проявлял интерес к экс-полузащитнику ЦСКА Языджи
Хавбек Юсуф Языджи не захотел возвращаться в Россию.
Фото: "СЭ"