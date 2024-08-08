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"Краснодар" проявлял интерес к экс-полузащитнику ЦСКА Языджи

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Хавбек Юсуф Языджи не захотел возвращаться в Россию.
Фото: "СЭ"
По информации источника, "Краснодар" рассматривал возможность подписания контракта с бывшим атакующим полузащитником московского ЦСКА Юсуфа Языджи. Однако как сообщается, 27-летний турецкий игрок не хочет возвращаться в Россию, так как у него есть варианты продолжения карьеры в Европе.

На данный момент Языджи является свободным агентом, 1 июля у него истек срок контракта с "Лиллем". В минувшем сезоне футболист провел 42 матча за французскую команду, забил 12 голов и сделал 4 ассиста.

Источник: Legalbet

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