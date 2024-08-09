По информации источника, нападающий "Спартака" Александр Соболев верил в несуществующее предложение от "Зенита" и утверждал руководству, что "бумага точно есть". Форвард верил агенту и жене, которые побуждали его к трансферу в петербургский клуб.
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" не желает выплачивать 15 миллионов евро за Александра Соболева, которые требует московский "Спартак". Спортивный директор красно-белых Томаш Амарал заявил, что форвард отстранен от тренировок с основной командой.
В прошлом сезоне Александр Соболев отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 7,5 миллионов евро. После 3-х сыгранных туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата.
Источник: Sports.ru
Источник: Александр Соболев верил в несуществующее предложение от "Зенита", доверяя жене и агенту
Стали известны подробности сорвавшегося перехода Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"