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В сборной Таджикистана высказались о возможном товарищеском матче с Россией

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Пресс-секретарь Федерациии футбола Таджикистана Фаридун Салиев высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.
Фото: РФС
"Ведем ли мы переговоры с Россией о товарищеском матче? На ноябрь мы ищем спарринг-партнера для домашнего матча. Переговоры на этот счет ведутся, но конкретики нет", - цитирует Салиева Sport24.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что сборная России примет участие в товарищеском турнире с Вьетнамом и Таиланда, который состоится в сетнябре. В июне национальная команда России одержала выездную победу над Белоруссией со счетом 4:0, а в марте с таким же счетом разгромила на стадионе московского "Динамо" сборную Сербии.

Сообщалось, что команда Валерия Карпина может провести еще один матч с Белоруссией или сыграть с Казахстаном.

Сборная России Сборная Таджикистана
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