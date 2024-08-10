"Ведем ли мы переговоры с Россией о товарищеском матче? На ноябрь мы ищем спарринг-партнера для домашнего матча. Переговоры на этот счет ведутся, но конкретики нет", - цитирует Салиева Sport24.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что сборная России примет участие в товарищеском турнире с Вьетнамом и Таиланда, который состоится в сетнябре. В июне национальная команда России одержала выездную победу над Белоруссией со счетом 4:0, а в марте с таким же счетом разгромила на стадионе московского "Динамо" сборную Сербии.
Сообщалось, что команда Валерия Карпина может провести еще один матч с Белоруссией или сыграть с Казахстаном.
В сборной Таджикистана высказались о возможном товарищеском матче с Россией
Пресс-секретарь Федерациии футбола Таджикистана Фаридун Салиев высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.
Фото: РФС