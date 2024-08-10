Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
ДинамоЗавершен
Оренбург
2 - 2 2 2
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
ЦСКАЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
Алания
0 - 1 0 1
ЕнисейЗавершен
Сочи
2 - 1 2 1
ЧерноморецЗавершен

Суперкубок Англии

Манчестер Сити
1 - 1 (П 7 - 6) 1 176
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Газизов: я уже даже боюсь что-то про судейство говорить

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Гендир махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о судействе в РПЛ.
Фото: "Динамо Махачкала"
"Судейство? Я уже даже боюсь что-то про судейство говорить. Судьи с нами не общаются. Они выносят решение, и все", - цитирует Газизова "РБ Спорт".

Сегодня, 10-го августа, махачкалинское "Динамо" уступило московскому "Локомотиву" на выезде в 4-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 0:2. После 4-х сыгранных туров новичок лиги махачкалинское "Динамо" располагается на 13-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 2-мя очками.

Динамо Мх Шамиль Газизов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится