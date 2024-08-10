"Судейство? Я уже даже боюсь что-то про судейство говорить. Судьи с нами не общаются. Они выносят решение, и все", - цитирует Газизова "РБ Спорт".
Сегодня, 10-го августа, махачкалинское "Динамо" уступило московскому "Локомотиву" на выезде в 4-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 0:2. После 4-х сыгранных туров новичок лиги махачкалинское "Динамо" располагается на 13-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 2-мя очками.
Газизов: я уже даже боюсь что-то про судейство говорить
Гендир махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о судействе в РПЛ.
Фото: "Динамо Махачкала"