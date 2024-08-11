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Sport24: Виллиан Роша избежал перелома после столкновения со Сперцяном. Игроку наложили четыре шва

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Центральный защитник московского ЦСКА Виллиан Роша избежал перелома ноги после столкновения с полузащитником "Краснодара" Эдуардом Сперцяном.
Фото: ПФК ЦСКА
"Виллиан Роша получил травму лодыжки. Ему наложили четыре шва, есть гематомы и небольшая припухлость. Перелома костей нет, ожидалось, что повреждение будет более серьезным", - цитирует источника, близкого к игроку, Sport24.

Вчера, 10-го августа, "Краснодар" на своем поле одержал победу над московским ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ со счетом 2:1 - эта победа стала первой для южан в текущем сезоне.

В первом тайме полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян открытыми шипами попал по ноге центральному защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Главный арбитр встречи Владимир Москалев не стал за это дополнительно наказывать армянского полузащитника и назначил штрафной в пользу московского клуба.

Источник: Sport24.

ЦСКА Виллиан Роша Эдуард Сперцян
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