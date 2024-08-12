"Динамо" играло с оглядкой на оборону, как, впрочем, и "Зенит" - они неслись всей командой назад, если что-то не получалось. И они так играют всегда - поэтому любопытно наблюдать, как на такую тактику реагируют Клаудиньо, Педро, Глушенков. Им явно не нравится, потому что очень энергетически затратный футбол. Потому что побегаешь в оборону, потом в атаке не так свежо будешь выглядеть", - заявил Веденеев.
Санкт-петербургский "Зенит" одержал минимальную победу над "Динамо" в матче 4-го тура Премьер-лиги. Единственный гол в матче на 55-й минуте забил нападающий Максим Глушенков после передачи бразильца Педро. на 86-й минуте игры "Динамо" могло сравнять счет с пенальти, но камерунец Муми Нгамале не реализовал удар с 11-метровой отметки.
Перед 4-м туром "Зенит" и "Динамо" оставались единственными клубами в Премьер-лиге, которые еще не теряли очки. В активе обеих команд было по 3 победы в 3-х турах. По итогам 4-го тура "Зенит" стал единоличным лидером РПЛ с 12-ю очками в 4-х матчах. На счету "Динамо" осталось 9 очков, столько же - у столичного "Локомотива".
Источник: "РБ Спорт"
Веденеев: Клаудиньо, Педро и Глушенкову явно не нравится, когда "Зенит" всей командой несется назад
Экс-футболист "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал победу сине-бело-голубых над "Динамо" (1:0) в 4-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"