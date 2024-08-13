"Чемпионат идет, а уже минус три очка в Оренбурге, минус два с "Ахматом". Каковы цели? Тогда руководство клуба должно сказать, что в этом сезоне создается команда, чтобы бороться за чемпионство в 26-м году. Заявите так и болельщики поймут. А что сейчас? В команду приезжает человек с килограммами лишнего веса. Это лучше всего характеризует отношение к делу. Так к чемпионству не готовятся", - заявил Черданцев.
Московский "Спартак" набрал 7 очков в 4-х стартовых турах чемпионата России. В 4-м туре РПЛ подопечные Деяна Станковича не смогли переиграть грозненский "Ахмат". Игра завершилась нулевой ничьей. В летнее трансферное окно состав команды, помимо голкипера Александра Довбни, подписанного на роль третьего вратаря, пополнили три футболиста.
Из "Ривер Плейта" за 14 миллионов перешел аргентинский полузащитник Эсекьель Барко. У венгерского "Ференцвароша" за 5 миллионов евро "Спартак" приобрел бразильского вингера Маркиньоса. Из испанского "Бетиса" за 2 миллиона евро в команду перешел нападающий Виллиан Жозе.
Источник: "Матч ТВ"
Черданцев: в "Спартак" приезжает человек с килограммами лишнего веса. Так к чемпионству не готовятся
Фото: "Матч ТВ"