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Защитник ЦСКА Виллиан Роша может пропустить два ближайших матча из-за травмы

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Бразильский защитник Виллиан Роша может не сыграть в двух ближайших матчах ЦСКА из-за повреждения.
Фото: официальный сайт ЦСКА
Участие центрального защитника ЦСКА Виллиана Роши в двух ближайших матчах "армейцев" находится под вопросом. Как сообщает "Чемпионат", существует вероятность, при которой бразилец пропустит и матч против "Пари НН" в Кубке России, и игру 5-го тура Премьер-лиги против московского "Локомотива".

Напомним, полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян нанес травму Виллиану Роше в матче 4-го тура РПЛ, в котором "горожане" одержали минимальную победу (2:1). Роша был заменен на 44-й минуте игры. Ранее сообщалось, что защитнику удалось избежать перелома, а состояние игрока улучшилось.

ЦСКА Виллиан Роша Эдуард Сперцян Краснодар
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