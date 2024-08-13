Участие центрального защитника ЦСКА Виллиана Роши в двух ближайших матчах "армейцев" находится под вопросом. Как сообщает "Чемпионат", существует вероятность, при которой бразилец пропустит и матч против "Пари НН" в Кубке России, и игру 5-го тура Премьер-лиги против московского "Локомотива".
Напомним, полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян нанес травму Виллиану Роше в матче 4-го тура РПЛ, в котором "горожане" одержали минимальную победу (2:1). Роша был заменен на 44-й минуте игры. Ранее сообщалось, что защитнику удалось избежать перелома, а состояние игрока улучшилось.
Защитник ЦСКА Виллиан Роша может пропустить два ближайших матча из-за травмы
Бразильский защитник Виллиан Роша может не сыграть в двух ближайших матчах ЦСКА из-за повреждения.
Фото: официальный сайт ЦСКА