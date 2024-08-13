"Не очень справедливое начало сезона. Мы создавали много моментов - должны были забить, но не хватило реализации. Могли бы выиграть матчи, но пока не удается. Получилось так, что пропустили голы, которые не должны были пропускать. Против "Ростова" нельзя допускать ошибки. Нам удалось затем контролировать проходы "Ростова" по центру, но этого оказалось мало", - заявил Артига.
Матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России между "Ростовом" и "Химками" завершился уверенной победой хозяев поля. По голу на свой счет записали полузащитники Константин Кучаев, Роналдо и форвард Егор Голенков. В составе "Химок" единственный мяч забил арендованный у "Зенита" полузащитник Зелимхан Бакаев.
После 2-х туров в группе B "Ростов" и "Химки" имеют в своем активе по 3 очка. Опережает их московский "Локомотив", набравший 6 очков в 2-х матчах. У "Оренбурга" 0 очков. Он располагается на последнем месте в квартете.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Химок" Артига: мы должны были забить, но не хватило реализации. Против "Ростова" нельзя ошибаться
Главный тренер "Химок" Франк Артига прокомментировал поражение своей команды от "Ростова" (1:3) в Кубке России в матче 2-го тура Пути РПЛ.
Фото: ФК "Химки"