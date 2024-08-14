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Гендир махачкалинского "Динамо" Газизов: мы рассматриваем вариант приобретения Агаларова

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Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов заявил, что клубу интересен форвард "Ахмата" Гамид Агаларов.
Фото: ФК "Ахмат"
"Мы всегда интересовались Гамидом Агаларовым. Вариант его приобретения рассматривается. Переговоры с "Ахматом"? Не буду говорить", - цитирует Газизова Sport24.

В прошлом сезоне Гамид Агаларов провел за грозненский "Ахмат" во всех турнирах 23 матча и отметился тремя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 900 тысяч евро, контракт нападающего с грозненским клубом рассчитан до лета 2025 года.

После 4-х сыгранных туров махачкалинское "Динамо" занимает 15-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 2-мя очками в своем активе.

Динамо Мх Шамиль Газизов Гамид Агаларов
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