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Бывший селекционер "Зенита" Баранник: Дркушич способен посадить Эраковича на лавку

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Бывший тренер-селекционер "Зенита" Дмитрий Баранник поделился мнением о переходе в петербургский клуб защитника Вани Дркушича.

Фото: ФК "Зенит"
"По Эраковичу возникают только вопросы. Он не является сильным защитником, поэтому Дркушич способен посадить его на лавку. Уверен, что он может побороться за место в основе с ним", - сказал Баранник.

В минувший вторник сине-бело-голубые объявили о подписании 5-летнего контракта с центральным защитником сборной Словенией Ваней Дркушичем. До переезда в Санкт-Петербург словенец играл за "Сочи", который в минувшем сезоне занял последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вылетел в Первую лигу. Рыночную стоимость 24-летнего словенца оценивают в 3,5 млн евро.

Источник: Legalbet

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