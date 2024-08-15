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Источник: защитник ЦСКА Виллиан Роши скорее всего не сыграет в матче с "Локомотивом"

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По информации СМИ, центральный защитник московского ЦСКА Виллиан Роши скорее всего не в матче 5-го тура РПЛ сезона-2024/25 с "Локомотивом".
Фото: ПФК ЦСКА
Сообщается, что состояние 29-летнего бразильского защитника становится лучше.

"Мы не знаем, сыграет ли он в следующем матче, но скорее всего нет", - передаёт слова источника, близкого к игроку, Sport24.

Виллиан Роша получил травму в конце первого тайма матча 4-го тура РПЛ с "Краснодаром". Позже стало известно, что игрок избежал серьёзной травмы. 15 августа на официальном сайте ПФК ЦСКА было размещено объявление о продлении действующего соглашения с футболистом до 30 июня 2027 года.

Локомотив ЦСКА Виллиан Роша
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