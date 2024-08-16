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Червиченко считает, что "Локомотив" составит конкуренцию "Зениту"

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался по поводу того, кто является главным конкурентом "Зенита" в борьбе за чемпионство.
Фото: globallookpress.com
"Пока что единственным конкурентом "Зенита" выглядит "Динамо" и может быть "Локомотив". У них ушли Миранчук и Глушенков, но команда не стала выглядеть хуже", - цитирует слова Червиченко "РБ Спорт".

Напомним, что на старте Российской Премьер-Лиги сезона 2024/25 "Локомотив" одержал 3 победы в 4 матчах. "Железнодорожники" обыграли "Акрон" (3:2), "Ахмат" (5:0) и махачкалинское "Динамо" (2:0), при этом уступив московскому "Динамо" (1:3). Также красно-зеленые одержали две победы в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

На данный момент "Локомотив" занимает 3 строчку в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего "Зенита" на 3 набранных балла.

Андрей Червиченко Зенит Локомотив Чемпионат России ПЛ
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