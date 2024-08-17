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Гендиректор "Крыльев Советов": информация о том, что Осинькин может быть уволен на следующей неделе - это вброс

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Генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев прокомментировал информацию о возможном увольнении Игоря Осинькина с поста главного тренера самарцев.
Фото: Чемпионат.com
- Информация о том, что Осинькин может быть уволен на следующей неделе - это вброс. Никакого заседания совета директоров на следующей неделе не планировалось и не будет. Игорь Витальевич готовит команду к "Пари НН".

Напомним, ранее сообщалось о том, что после поражения "Крыльев Советов" от "Динамо" в 5-м туре РПЛ, которое стало для команды уже четвертым, главный тренер Игорь Осинькин может быть уволен.

На данный момент самарцы с 3 набранными очками занимают 13-е место в турнирной таблице. В следующем туре "Крылья Советов" примут на своем поле нижегородский "Пари НН".

Источник: "Чемпионат"

Игорь Осинькин Крылья Советов
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