Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
1 - 2 1 2
РубинЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
АхматЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
1 - 1 1 1
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
1 - 0 1 0
ЭспаньолЗавершен
Вильярреал
2 - 2 2 2
АтлетикоЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лечче
0 - 4 0 4
АталантаЗавершен
Ювентус
3 - 0 3 0
КомоЗавершен

Барбер Норманна: Матиас уехал из России из-за девушки - жизнь же не только в деньгах

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Барбер Алишер Джураев рассказал о причинах отъезда норвежского полузащитника Матиаса Норманна из России.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Он был моим постоянным клиентом. Жил недалеко от салона - тоже в одной из высоток "Москва-Сити". Почему он уехал из России? В башню "Сити", где он жил, попал дрон. После этого он приходил ко мне на стрижку - но не в состоянии растерянности, Матиас был заряжен. Поэтому, скорее всего, уехал из-за девушки. Самому Норманну это тоже стало неприятно - жизнь же не только в деньгах. Потом, насколько знаю, Матиас с девушкой расстались. Да и барбер у него новый", - цитирует Джураева Sport24.

Бывший полузащитник сборной Норвегии Матиас Норманн выступал в России с января 2019-го года. "Ростов" заплатил за его трансфер английскому "Брайтону" 1.7 миллиона евро. В сентябре 2022-го года Норманн перебрался из "Ростова" в московское "Динамо" на правах аренды за 1 миллион евро.

Позже Норманн оповестил оба клуба о прекращении сотрудничества и покинул Россию. Летом 2023-го года он подписал контракт с клубом "Аль-Раэд" из Саудовской Аравии. В феврале 2024-го года Спортивный Арбитражный Суд (CAS) удовлетворил иск "Ростова" и обязал Матиаса Норманна выплатить штраф в размере 2.9 миллиона евро за одностороннее расторжение контракта. Сообщалось, что "Динамо" тоже готовит иск к футболисту.

Матиас Норманн Ростов Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится