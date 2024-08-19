"Он был моим постоянным клиентом. Жил недалеко от салона - тоже в одной из высоток "Москва-Сити". Почему он уехал из России? В башню "Сити", где он жил, попал дрон. После этого он приходил ко мне на стрижку - но не в состоянии растерянности, Матиас был заряжен. Поэтому, скорее всего, уехал из-за девушки. Самому Норманну это тоже стало неприятно - жизнь же не только в деньгах. Потом, насколько знаю, Матиас с девушкой расстались. Да и барбер у него новый", - цитирует Джураева Sport24.
Бывший полузащитник сборной Норвегии Матиас Норманн выступал в России с января 2019-го года. "Ростов" заплатил за его трансфер английскому "Брайтону" 1.7 миллиона евро. В сентябре 2022-го года Норманн перебрался из "Ростова" в московское "Динамо" на правах аренды за 1 миллион евро.
Позже Норманн оповестил оба клуба о прекращении сотрудничества и покинул Россию. Летом 2023-го года он подписал контракт с клубом "Аль-Раэд" из Саудовской Аравии. В феврале 2024-го года Спортивный Арбитражный Суд (CAS) удовлетворил иск "Ростова" и обязал Матиаса Норманна выплатить штраф в размере 2.9 миллиона евро за одностороннее расторжение контракта. Сообщалось, что "Динамо" тоже готовит иск к футболисту.
Барбер Норманна: Матиас уехал из России из-за девушки - жизнь же не только в деньгах
Барбер Алишер Джураев рассказал о причинах отъезда норвежского полузащитника Матиаса Норманна из России.
Фото: официальный сайт "Динамо"