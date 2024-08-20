"Мы бы хотели видеть Антона Зиньковского в составе "Локомотива", но сегодня это невозможно. Клуб хотел бы видеть большое количество ведущих российских игроков в составе "Локомотива". Думаю, они бы вписались в нашу систему подготовки", - сказал Нагорных.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего левого вингера в 3 миллиона евро, его контракт действует до лета 2027 года. В текущем сезоне спартаковец провел за красно-белых 7 матчей в РПЛ и Кубке России, на его счету три голевые передачи.
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский может перейти в "Локомотив". В прошлом сезоне полузащитник провел за "Спартак" во всех турнирах 37 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Источник: "РБ Спорт"
В "Локомотиве" хотели бы видеть игрока "Спартака" в своей команде
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных заявил о желании иметь в составе полузащитника "Спартака" Антона Зиньковского.
Фото: ФК "Спартак"