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Игрок "Химок" Фернандес высказался по поводу уровня РПЛ

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Защитник подмосковных "Химок" Дани Фернандес высказался по поводу того, каким считает уровень Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Матч ТВ"
"После нескольких игр могу сказать, что уровень РПЛ очень высокий. Тут очень много качественных игроков", - цитирует слова Фернандеса "Чемпионат".

Дани Фернандес перешел в "Химки" этим летом на правах свободного агента. Ранее выступал за такие команды как "Расинг", "Фуэнлабрада" и "Мерида".

На данный момент "Химки" находятся на 10 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 5 набранными очками.

Химки Чемпионат России ПЛ Дани Фернандес
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