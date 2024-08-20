"После нескольких игр могу сказать, что уровень РПЛ очень высокий. Тут очень много качественных игроков", - цитирует слова Фернандеса "Чемпионат".
Дани Фернандес перешел в "Химки" этим летом на правах свободного агента. Ранее выступал за такие команды как "Расинг", "Фуэнлабрада" и "Мерида".
На данный момент "Химки" находятся на 10 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 5 набранными очками.
Игрок "Химок" Фернандес высказался по поводу уровня РПЛ
Защитник подмосковных "Химок" Дани Фернандес высказался по поводу того, каким считает уровень Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Матч ТВ"