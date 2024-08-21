Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Химками" (1:1) в матче 5-го тура чемпионата России. Бразильский легионер сине-бело-голубых Педро получил мышечную травму и был заменен за 15 минут до конца основного времени матча. Как сообщает Metaratings, в "Зените" рассчитывают, что вингер успеет залечить травму до матча со "Спартаком" в 6-м туре РПЛ.
Напомним, игра с красно-белыми состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 24-го августа. По данным источника, решение об участии Педро в матче будет принято непосредственно в день игры.
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу после 5-ти туров РПЛ с 13-ю очками. В активе "Спартака" - на 3 очка меньше. Из-за травмы игру пропустит центральный полузащитник санкт-петербургского клуба Вендел. Под вопросом участие в игре форварда Максима Глушенкова - также, по причине травмы.
Metaratings: в "Зените" рассчитывают, что Педро сможет восстановиться к матчу 6 тура РПЛ против "Спартака"
Медицинский штаб "Зенита" рассчитывает, что вингер Педро будет готов к поединку со "Спартаком" в 6-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"