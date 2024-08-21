"Вообще-то последние шесть лет "Зенит" – чемпион. Откуда может быть самонадеянность у "Спартака"? Если бы "Спартак" был чемпионом последние шесть лет и у "Зенита" еще бы выпали два ведущих игрока, тогда возможно, был бы повод расслабиться. А сейчас, думаю, вряд ли", - цитирует Бушманова "РБ Спорт".
Санкт-петербургский "Зенит" примет на своем поле московский "Спартак" в рамках 6-го тура чемпионата России. По причине травм, скорее всего, игру пропустят: бразильский полузащитник сине-бело-голубых Вендел и форвард Максим Глушенков. Под вопросом появление на поле бразильского вингера Педро.
После 5-ти туров "Зенит" с 13-ю очками занимает 1-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету "Спартака" 10 очков. Подопечные Деяна Станковича располагаются на 4-й строчке.
Бушманов: последние шесть лет "Зенит" – чемпион. Откуда может быть самонадеянность у "Спартака"?
Экс-футболист "Спартака" Евгений Бушманов высказался о шансах красно-белых против "Зенита" в матче 6-го тура РПЛ.
Фото: "СЭ"