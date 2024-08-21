"Есть один из главных принципов менеджмента. Любой параллельный проект надо обсуждать и рассматривать. Если он укладывается в рамки общей стратегии, значит может быть полезен. И наоборот. Иными словами, если возникнет такая ситуация, ее надо обсуждать, причем в деталях, взвешивать плюсы и минусы, и принимать решение", - приводит слова Барменкулова "Матч ТВ".
В начале июня Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана по футболу. Его действующее соглашение с национальной федерацией рассчитано до окончания отборочного цикла ЧМ?2026.
В августе в СМИ появилась информация, что Черчесов вскоре должен возглавить многократного чемпиона Болгарии "Лудогорец". 60-летний специалист, а также генеральный директор болгарского клуба опровергли распространённые журналистами сведения.
В Казахстанской федерации футбола допустили совмещение Черчесовым работы в сборной и в клубе
Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов прокомментировал возможность того, чтобы Станислав Черчесов, главный тренер сборной Казахстана, параллельно возглавлял клуб.
Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press